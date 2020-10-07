Португалия – Испания: онлайн товарищеского матча грандов

Накануне очередного тура Лиги наций, который состоится в конце недели, в Европе проходит много товарищеских матчей. В Лиссабоне в среду встречаются грозные сборные Португалии и Испании. Поединок соседей проходит на стадионе "Жозе Альваладе", стартовый свисток итальянского рефери Паоло Валери запланирован на 21:45. Наш сайт ведет онлайн с интересными комментариями, фотографиями и видео.

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Португалия – Испания

Расклады. Для обоих соперников встреча станет "тренировкой с повышенной ответственностью" перед матчами Лиги наций. Сборная Испании после победы над украинцами (4:0) и гостевой ничьей с немцами (1:1) лидирует в группе А4. Уже 10 и 13 октября ее ждут матчи со Швейцарией дома и парнями Андрея Шевченко в Киеве.

Португальцы же разгромили хорватов (4:1) и обыграли шведов (2:0), что позволяет им лидировать в квартете А3. В Лиге наций Роналду и Ко сыграют с Францией 11 октября на выезде, со шведами 14-го – на своем поле.

Так что, думается, и Фернанду Сантуш, и Луис Энрике позволят себе экспериментировать как с составами, так и с тактическими схемами. Последнее "свидание", на чемпионате мира-2018, команды завершили зрелищной ничьей 3:3.

Прогнозы. Букмекерские конторы расценивают шансы соперников как примерно равные. Правда, небольшое преимущество отдают хозяевам: коэффициент на их победу – 2.60, на гостей – 2.75, на ничью – 3.50. Примерно с одинаковой вероятностью ожидают два или три гола.

Где смотреть. На украинском телевидении встречу в прямом эфире покажет канал "Футбол 2". Трансляция начнется уже в 21:35. Также ее можно смотреть на интернет-платформе OLL.TV. Матч покажут и в повторе в четверг: в 8:10 на канале "Футбол 1", в 16:20 – на "Футбол 2".

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