Франция – Украина: где и когда смотреть матч

Сегодня в Сен-Дени под Парижем на стадионе "Стад де Франс" состоится товарищеский матч Франция – Украина. После коронавирусной атаки команда Андрея Шевченко постарается справиться с нападением действующих чемпионов мира. Стартовый свисток латвийского арбитра Андриса Трейманиса прозвучит в 22:10 по киевскому времени. Онлайн Франция – Украина с видео голов доступен на нашем сайте.
Напомним, изначально матч Франция – Украина должен был состояться еще 27 марта, но из-за пандемии был перенесен на 7 октября. Однако и проведение поединка в этот день оказалось под угрозой из-за положительных тестов на коронавирус в составах обеих команд: Лунина, Панькива и шеф-повара Тошича – у украинцев, Дюпуа – у французов.
Тем не менее специальная комиссия в Париже дала разрешение на проведение матча. При этом в заявку сборной Украины – для подстраховки единственному здоровому вратарю Георгию Бущану – включен 45-летний Александр Шовковский.
ФРАНЦИЯ – УКРАИНА: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ
В прямой трансляции матч Франция – Украина в среду, 7 октября, начиная с 22:10, покажут каналы "Украина" и "Футбол 1". Также в прямом эфире поединок доступен на сервисе OLL.TV.
ФРАНЦИЯ – УКРАИНА: ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ
ФРАНЦИЯ: Меньян – Павар, Варан, Упамекано, Эрнандес – Камавинга, Н'Зонзи, Ауар – Коман, Жиру, Марсьяль
УКРАИНА: Бущан – Караваев, Забарный, Миколенко, Михайличенко – Сидорчук, Шапаренко, Малиновский – Ярмоленко, Яремчук, Цыганков
Фото – Facebook Николая Василькова
ФРАНЦИЯ – УКРАИНА: ЗАЯВЛЕНИЕ ШЕВЧЕНКО
"У нас очень тяжелая ситуация. Пришлось вызывать новых футболистов, которые были протестированы, в том числе из "молодежки"... Мы полностью доверяем позиции французских властей, медицинским учреждениям и протоколам во Франции. Я уважаю сборную Франции и ее тренера, у нас прекрасные отношения. Мне очень жаль, что не смог привезти свою лучшую команду, но мы постараемся быть боеспособными", – говорит главный тренер сборной Украины
ФРАНЦИЯ – УКРАИНА: ПРЕДЫДУЩИЕ МАТЧИ
ПРОГНОЗ НА МАТЧ ФРАНЦИЯ – УКРАИНА
Сборную Франции аналитики букмекерских контор называют большим фаворитом матча. На ее победу установлен коэффициент 1.23, на ничью – 6.40, на победу Украины – 14.50. Иными словами, вероятность выигрыша чемпионов мира сегодня оценивается в 78 процентов, ничейного исхода – в 15 процентов, а выигрыша команды Андрея Шевченко – всего лишь в 7 процентов. Наиболее реальным счетом матча букмекеры называют 2:0 в пользу французов. Коэффициент на такой результат равен 5.10.
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