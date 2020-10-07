Франция – Украина: где и когда смотреть матч

Список трансляций товарищеского поединка команды Андрея Шевченко против чемпионов мира - на ТВ и в интернете

Сегодня в Сен-Дени под Парижем на стадионе "Стад де Франс" состоится товарищеский матч Франция – Украина. После коронавирусной атаки команда Андрея Шевченко постарается справиться с нападением действующих чемпионов мира. Стартовый свисток латвийского арбитра Андриса Трейманиса прозвучит в 22:10 по киевскому времени. Онлайн Франция – Украина с видео голов доступен на нашем сайте.

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Напомним, изначально матч Франция – Украина должен был состояться еще 27 марта, но из-за пандемии был перенесен на 7 октября. Однако и проведение поединка в этот день оказалось под угрозой из-за положительных тестов на коронавирус в составах обеих команд: Лунина, Панькива и шеф-повара Тошича – у украинцев, Дюпуа – у французов.

Тем не менее специальная комиссия в Париже дала разрешение на проведение матча. При этом в заявку сборной Украины – для подстраховки единственному здоровому вратарю Георгию Бущану – включен 45-летний Александр Шовковский.

ФРАНЦИЯ – УКРАИНА: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямой трансляции матч Франция – Украина в среду, 7 октября, начиная с 22:10, покажут каналы "Украина" и "Футбол 1". Также в прямом эфире поединок доступен на сервисе OLL.TV.

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ФРАНЦИЯ – УКРАИНА: ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

ФРАНЦИЯ: Меньян – Павар, Варан, Упамекано, Эрнандес – Камавинга, Н'Зонзи, Ауар – Коман, Жиру, Марсьяль

УКРАИНА: Бущан – Караваев, Забарный, Миколенко, Михайличенко – Сидорчук, Шапаренко, Малиновский – Ярмоленко, Яремчук, Цыганков

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Фото – Facebook Николая Василькова

ФРАНЦИЯ – УКРАИНА: ЗАЯВЛЕНИЕ ШЕВЧЕНКО

Андрей Шевченко / Фото: УАФ

"У нас очень тяжелая ситуация. Пришлось вызывать новых футболистов, которые были протестированы, в том числе из "молодежки"... Мы полностью доверяем позиции французских властей, медицинским учреждениям и протоколам во Франции. Я уважаю сборную Франции и ее тренера, у нас прекрасные отношения. Мне очень жаль, что не смог привезти свою лучшую команду, но мы постараемся быть боеспособными", – говорит главный тренер сборной Украины

ФРАНЦИЯ – УКРАИНА: ПРЕДЫДУЩИЕ МАТЧИ

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ФРАНЦИЯ – УКРАИНА

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Сборную Франции аналитики букмекерских контор называют большим фаворитом матча. На ее победу установлен коэффициент 1.23, на ничью – 6.40, на победу Украины – 14.50. Иными словами, вероятность выигрыша чемпионов мира сегодня оценивается в 78 процентов, ничейного исхода – в 15 процентов, а выигрыша команды Андрея Шевченко – всего лишь в 7 процентов. Наиболее реальным счетом матча букмекеры называют 2:0 в пользу французов. Коэффициент на такой результат равен 5.10.

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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