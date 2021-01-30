Плевать на комендантский час! Неймар устроит громкую вечеринку в Париже

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар не может без шумных праздников, несмотря на жесткие ограничения в связи в пандемией. Ранее прокуратура завела дело на Неймара за пятидневную вечеринку во время карантина, которую футболист назвал семейным ужином. Но он уже готовит новый громкий праздник на свой день рождения.

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Неймар / Фото: Instagram

Как пишет бразильское издание Extra, очередная вечеринка Неймара на следующей неделе в Париже и будет посвящена его дню рождения 5 февраля. Форвард французского гранда уже пригласил нескольких артистов и знаменитостей из Рио-де-Жанейро, а также личных друзей.

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Любопытно, что во время мероприятия бразилец запретит своим гостям пользоваться телефонами. Скорее всего, их придется оставить дома. Все это во избежание утечек того, что будет происходить на празднике.

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Отмечается, что вечеринка точно нарушит карантинные ограничения в связи с COVID-19 в Париже, где действует комендантский час с 18 вечера до 6 утра и запрещены сборы больше 6 человек.

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