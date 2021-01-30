Плювати на комендантську годину! Неймар влаштує гучну вечірку в Парижі

Бразильський нападаючий "ПСЖ" Неймар не може без галасливих свят, незважаючи на жорсткі обмеження в зв'язку в пандемією. Раніше прокуратура завела справу на Неймара за п'ятиденну вечірку під час карантину, Яку футболіст назвав сімейною вечерею. Але він вже готує нове гучние свято на свій день народження.

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Неймар / Фото: Instagram

Як пише бразильське видання Extra, чергова вечірка Неймара на наступному тижні в Парижі і буде присвячена його дню народження 5 лютого. Форвард французького гранда вже запросив кількох артистів і знаменитостей з Ріо-де-Жанейро, а також особистих друзів.

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Цікаво, що під час заходу бразилець заборонить своїм гостям користуватися телефонами. Швидше за все, їх доведеться залишити вдома. Все це, щоб уникнути витоків того, що буде відбуватися на святі.

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Зазначається, що вечірка точно порушить карантинні обмеження у зв'язку з COVID-19 в Парижі, де діє комендантська година з 18 вечора до 6 ранку і заборонені збори більше 6 людей.

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