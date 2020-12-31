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Прокуратура завела дело на Неймара за пятидневную вечеринку во время карантина

31 декабря, 16:08

Александр Трикиша Александр Трикиша

Бразильский футболист не смог утаить грандиозную вечеринку

Бразильская прокуратура начала расследование относительно грандиозной вечеринки звезды "Пари Сен-Жермен" Неймара, сообщает France 24 со ссылкой на AFP. Напомним, Неймар закатил пятидневную вечеринку на 500 человек, и это – в условиях пандемии и всеобщего карантина!

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Своим гостям Неймар запретил пользоваться мобильными телефонами, чтобы фотографии и видео с вечеринки распространились в Сети. Бразилец сделал звукоизоляцию собственного дома, чтобы не мешать соседям, и арендовал за 5 тысяч евро дом по соседству для музыкантов. Сообщалось, что вечеринка началась еще 25 декабря и завершилась 30-го.

Ранее мы писали, что футболисту и его маленьким детям угрожают смертью после того, как он нанес травму Неймару. В матче Лиги 1 Мендес жестко снес форварда парижан в центре поля и получил красную карточку, а Неймара в слезах унесли с поля.

Также мы писали, что гея-любовника мамы Неймара исполосовали ножом (фото). "Чуть не умер", – говорит потенциальный отчим звезды "ПСЖ" 24-летний Тьяго Рамос.

Смотрите, как Неймар играл в Лиге чемпионов

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футбол вечеринка Неймар

Источник: Сегодня|Спорт

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