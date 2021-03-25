План сработал идеально! Шевченко доволен игрой во Франции

Наша команда отыгралась в матче с чемпионами мира

Сборная Украины успешно начала квалификацию ЧМ-2022. На выезде Украина сыграла вничью с Францией – 1:1. После матча главный тренер нашей команды прокомментировал результат поединка.

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"Было тяжело играть с такой командой, у которой много талантливых игроков. Ребята наши просто молодцы, потому что тот объем работы, который они выполнили, те подстраховки и то давление – все удалось. Мы выбрали такую тактику и такой план. Иначе тяжело играть с такими командами. Футбол, возможно, был не очень красивым, но компактным и лаконичным.

План сработал идеально. То есть, идеально было бы в случае победы. Но мы впервые играли по такой системе, поэтому где-то в первые минуты растерялись. Ребята хорошо подготовились, внимательно слушали.

Рефери отсудил идеальный матч. VAR помогает в таких играх, но рефери отработал идеально", – сказал Андрей Шевченко.

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