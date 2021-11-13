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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

"Ого, первый раз такое!" Лидер Динамо заказал Зеленского на день рождения жены

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
13 ноября, 20:02
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Денис Гармаш, который сейчас штампует голы в Динамо, рассказал о том, как для его и супруги в свое время выступал Владимир Зеленский
Гармаш и Зеленский
Гармаш и Зеленский / Фото: Коллаж: Сегодня

Сейчас такое сложно представить. Но ранее, еще не будучи президентом Украины, Владимир Зеленский был ведущим вечеринки по случаю дня рождения жены игрока Динамо Дениса Гармаша.

Футболист рассказал, как это было.

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- Вспомнили, да? Было дело, захотели шутки послушать, – поведал каналу BurBuzz Гармаш.

- Дорого обошелся?

- Нормально так.

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- Но отработал все до последней копейки?

- Да, мы не долго тогда, до 12-ти посидели, потому что у нас режим был. Даже сам президент удивился: "Ого, первый раз у меня такое, что с 8-ми до 12-ти и все. Да я на целую ночь готов был".

- Юмор у него футбольный был?

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- Про нас, про семью. Было и про футбол. Разное. Нормально было, посмеялись, посидели весело.

- Вы как-то поддерживали после этого связь с Зеленским?

- Мы не общались. Больше с Юзиком, Кошевым. А так сейчас – нет, конечно, – отметил Гармаш.

Ранее Гармаш рассказал, как Суркис разрулил ситуацию с обстрелом авто футболиста.

Суркис помог Гармашу с поиском стрелявших по его авто
Суркис помог Гармашу с поиском стрелявших по его авто

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