"Ого, первый раз такое!" Лидер Динамо заказал Зеленского на день рождения жены

Сейчас такое сложно представить. Но ранее, еще не будучи президентом Украины, Владимир Зеленский был ведущим вечеринки по случаю дня рождения жены игрока Динамо Дениса Гармаша.
Футболист рассказал, как это было.
- Вспомнили, да? Было дело, захотели шутки послушать, – поведал каналу BurBuzz Гармаш.
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- Дорого обошелся?
- Нормально так.
- Но отработал все до последней копейки?
- Да, мы не долго тогда, до 12-ти посидели, потому что у нас режим был. Даже сам президент удивился: "Ого, первый раз у меня такое, что с 8-ми до 12-ти и все. Да я на целую ночь готов был".
- Юмор у него футбольный был?
- Про нас, про семью. Было и про футбол. Разное. Нормально было, посмеялись, посидели весело.
- Вы как-то поддерживали после этого связь с Зеленским?
- Мы не общались. Больше с Юзиком, Кошевым. А так сейчас – нет, конечно, – отметил Гармаш.
Ранее Гармаш рассказал, как Суркис разрулил ситуацию с обстрелом авто футболиста.