"Ого, вперше таке!" Лідер Динамо замовив Зеленського на день народження дружини

Нині таке складно уявити. Але раніше, не будучи президентом України, Володимир Зеленський був ведучим вечірки з нагоди дня народження дружини гравця Динамо Дениса Гармаша.
Футболіст розповів, як це було.
- Згадали, так? Було діло, захотіли жарти послухати, – розповів каналу BurBuzz Гармаш.
Далі по темі
- Дорого обійшовся?
- Нормально так.
- Але відпрацював усе до останньої копійки?
- Так, ми не довго тоді, до 12-ти посиділи, бо в нас був режим. Навіть сам президент здивувався: "Ого, вперше у мене таке, що з 8 до 12 і все. Та я всю ніч готовий був".
- Гумор у нього футбольний був?
– Про нас, про сім'ю. Було й про футбол. Різне. Нормально було, посміялися, весело посиділи.
- Ви якось підтримували після цього зв'язок із Зеленським?
– Ми не спілкувалися. Більше з Юзиком, Кошовим. А так зараз – ні, звісно, – зауважив Гармаш.
Раніше Гармаш розповів, як Суркіс розрулив ситуацію з обстрілом авто футболіста.