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Новая Каховка – это Украина! Украинская рефери на митинге против российской оккупации

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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8 марта, 14:43
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Город Новая Каховка оказался временно оккупированным. Но жители каждый день напоминают захватчикам, что это украинский город
Ирина Петрова активно участвует в митингах за Украину
Ирина Петрова активно участвует в митингах за Украину / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

В украинских городах, которые временно оказались под оккупацией российско-фашистских войск, продолжаются акции протеста против захватчиков.

Новая Каховка была оккупирована в первые дни войны. С тех пор тысячи жителей этого города постоянно выходят на митинги, чтобы показать "освободителям", что им здесь не рады.

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Жителей Новой Каховки обстреляли на митинге
Жителей Новой Каховки обстреляли на митинге / Фото: Коллаж: Сегодня

Активное участие в этих акциях принимает арбитр УАФ Ирина Петрова, работающая как на международных женских соревнованиях, так и на национальных мужских.

Ирина Петрова
Ирина Петрова / Фото: Facebook

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Ранее помощник арбитра Марина Стрелецкая рассказала, как российские оккупанты занимаются мародерством на украинской территории.

Марина Стрелецкая испытала весь цинизм российских оккупантов
Марина Стрелецкая испытала весь цинизм российских оккупантов / Фото: Mirror, Коллаж: Сегодня

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легенды спорта

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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Сергей Стаховский
Знаменитый теннисист вернулся в Украину и вступил в тероборону Киева. "Путин, мы будем танцевать на твоей могиле!" - Стаховский.
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