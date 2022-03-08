Новая Каховка – это Украина! Украинская рефери на митинге против российской оккупации

В украинских городах, которые временно оказались под оккупацией российско-фашистских войск, продолжаются акции протеста против захватчиков.
Новая Каховка была оккупирована в первые дни войны. С тех пор тысячи жителей этого города постоянно выходят на митинги, чтобы показать "освободителям", что им здесь не рады.
Далее по теме
Активное участие в этих акциях принимает арбитр УАФ Ирина Петрова, работающая как на международных женских соревнованиях, так и на национальных мужских.
Ранее помощник арбитра Марина Стрелецкая рассказала, как российские оккупанты занимаются мародерством на украинской территории.