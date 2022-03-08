Нова Каховка – це Україна! Українська рефері на мітингу проти російської окупації

В українських містах, які тимчасово опинилися під окупацією російсько-фашистських військ, тривають акції протесту проти загарбників.
Нова Каховка була окупована у перші дні війни. З того часу тисячі жителів цього міста постійно виходять на мітинги, щоб показати "визволителям", що їм тут не раді.
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Активну участь у цих акціях бере арбітр УАФ Ірина Петрова, яка працює як на міжнародних жіночих змаганнях, так і на національних чоловічих.
Раніше помічниця арбітра Марина Стрілецька розповіла, як російські окупанти займаються мародерством на українській території.