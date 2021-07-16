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Невероятный трюк: футболист забил два гола одним ударом

Александр Трикиша Александр Трикиша
16 июля, 13:44
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Блогер из Англии показал невероятный трюк с двумя мячами. Любитель футбола забил два гола по верхним углам ворот одним ударом
Невероятный трюк с двумя мячами
Невероятный трюк с двумя мячами

Футболист-любитель из Англии Джереми Линч показал невероятный трюк. Он умудрился отправить в ворота два мяча одним ударом!

Трюкач усложнил себе задачу, разместив два мешка по верхним девяткам ворот, но справился с ней просто великолепно – одним ударом он отправил один мяч в левую девятку, а второй – в правую.

Ранее мы писали, что ганский футболист забил бомбезный гол с центра поля. Полузащитник команды Эльмина Шаркс – Джеймс Биссу – с 60 метров пустил мяч за шиворот вратарю команды Легон Ситис – этот чудо-гол может спасти "акул" от вылета.

А еще мы сообщали, что видео гола 16-летней девушки стало вирусным. Фаны требуют для нее премию. В чемпионате Ирландии юная футболистка Алессия Маццола забила очень красивый мяч и может претендовать на премию ФИФА

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