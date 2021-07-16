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Неймовірний трюк: футболіст забив два голи одним ударом

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
16 липня, 13:44
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Блогер з Англії показав неймовірний трюк з двома м'ячами. Любитель футболу забив два голи у верхні кути воріт одним ударом
Неймовірний трюк з двома м'ячами
Неймовірний трюк з двома м'ячами

Футболіст-любитель з Англії Джеремі Лінч показав неймовірний трюк. Він примудрився відправити в ворота два м'ячі одним ударом!

Трюкач ускладнив собі завдання, розмістивши два мішка по верхнім дев'яткам воріт, але впорався з ним просто чудово – одним ударом він відправив один м'яч в ліву дев'ятку, а другий – в праву.

Раніше ми писали, що ганський футболіст забив бомбезний гол з центру поля. Півзахисник команди Ельміна Шаркс – Джеймс Бісс – з 60 метрів пустив м'яч за комірець воротарю команди Легон Сітіс – цей чудо-гол може врятувати "акул" від вильоту.

А ще ми повідомляли, що відео голу 16-річної дівчини стало вірусним. Фани вимагають для неї премію. У чемпіонаті Ірландії юна футболістка Алессия Маццола забила дуже красивий м'яч і може претендувати на премію ФІФА

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