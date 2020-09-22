Нестареющий Ибрагимович приносит "Милану" победу дублем в ворота "Болоньи"

В понедельник около полуночи завершилась основная программа стартового тура итальянской Серии А. Правда, три матча перенесены на 30 сентября. А закрыли день на знаменитом стадионе "Сан-Сиро" местный "Милан" и "Болонья". Вашему вниманию – все результаты первого тура чемпионата Италии.

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В минувшем сезоне "Милан" занял шестое место и пробился в Лигу Европы, а подопечные Синиши Михайловича финишировали на 12-й позиции. С тех пор расстановка сил не изменилась. Хозяева вели игру и доказали свое преимущество. Героем матча стал невянущий харизматичный Златан Ибрагимович. Шведский форвард, которому 3 октября исполнится 39 (!) лет, отыграл все 90 минут и оформил дубль, принеся команде премьерную победу в сезоне – 2:0.

На 35-й минуте Ибра забил мяч головой после навеса с фланга, а на 50-й реализовал пенальти мощным ударом под перекладину. Смотрите обзор матча "Милан" – "Болонья".

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Примечательно, что Златан забил три мяча за два стартовых матча "Милана" в сезоне. На прошлой неделе он помог команде победить в Лиге Европы в Ирландии "Шэмрок Роверс" (2:0).

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