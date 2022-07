Небывалый ажиотаж. Матч-открытие женского Евро-2022 побил рекорд посещаемости

В среду, 6 июля, на стадионе "Олд Траффорд" в Англии стартовал женский Евро-2022 по футболу. Чемпионат проходит без сборной Украины, которая не смогла пройти квалификацию.

К слову, звезду Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду заметили с красивыми девушками.

В матче-открытия континентального первенства встречались команды Англии и Австрии. Поединок вызвал небывалый ажиотаж среди болельщиков. На игре в Манчестере был побит рекорд посещаемости женских Евро – 68871 зритель.

Tonight's attendance is the in Women's EURO history



Off to a record-breaking start #WEURO2022pic.twitter.com/gf91uk2Aba