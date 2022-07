Небувалий ажіотаж. Матч-відкриття жіночого Євро-2022 побив рекорд відвідуваності

У середу, 6 липня, на стадіоні "Олд Траффорд" в Англії стартував жіночий Євро-2022 з футболу. Чемпіонат відбувається без збірної України, яка не змогла пройти кваліфікацію.

У матчі-відкриття континентальної першості зустрічалися команди Англії та Австрії. Поєдинок викликав небувалий ажіотаж серед уболівальників. На грі в Манчестері було побито рекорд відвідуваності жіночих Євро – 68871 глядач.

