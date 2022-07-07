Небувалий ажіотаж. Матч-відкриття жіночого Євро-2022 побив рекорд відвідуваності

У середу, 6 липня, на стадіоні "Олд Траффорд" в Англії стартував жіночий Євро-2022 з футболу. Чемпіонат відбувається без збірної України, яка не змогла пройти кваліфікацію.
До речі, зірку Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду помітили з гарними дівчатами.
У матчі-відкриття континентальної першості зустрічалися команди Англії та Австрії. Поєдинок викликав небувалий ажіотаж серед уболівальників. На грі в Манчестері було побито рекорд відвідуваності жіночих Євро – 68871 глядач.
Tonight's attendance is the in Women's EURO history— UEFA Women's EURO 2022 (@WEURO2022) Липень 6, 2022
Off to a record-breaking start #WEURO2022 pic.twitter.com/gf91uk2Aba
У першому матчі чемпіонату "левиці" переважали команду суперниць. Вже на 16-й хвилині зустрічі Бетані Мід скористалася пасом від Кербі та перекинула голкіперку збірної Австрії.
Незважаючи на перевагу англійок, матч так і закінчився з мінімальною перевагою 1:0.
Євро-2022 серед жінок. 1-й тур. Група A
Англія – Австрія – 1:0
Гол: Бетані Мід, 16
— UEFA Women's EURO 2022 (@WEURO2022) Липень 6, 2022
England start with a win after Beth Mead's early strike #WEURO2022
Сьогодні відбудеться другий матч групи А у якому гратимуть збірні Норвегії та Північної Ірландії.