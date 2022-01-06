Не высокая! Лунин получил оценку за первый матч в сезоне

Украинский голкипер пропустил гол от клуба третьего дивизиона, но Реал сумел пробиться в следующий раунд национального Кубка

Андрей Лунин / Фото: Twitter

Реал обыграл Алькояно (3:1) и вышел в 1/8 финала Кубка Испании. Впервые в сезоне за мадридский клуб сыграл украинский вратарь Андрей Лунин.

Наш голкипер Лунин пропустил 1 мяч, совершил 4 сэйва и сделал 6 точных передач за матч. Авторитетный портал SofaScore поставил Лунину оценку – 6,9.

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Хуже только у Давида Алабы (6,6), Начо Фернандеса (6,6) и Марьяно Диаса (6,5).

ОБЗОР МАТЧА

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Этот поединок стал для украинского голкипера вторым по счету за три года пребывания в клубе.

Кстати, накануне Нового года Андрей признался, что со своей супругой Анастасией они ждут ребенка.