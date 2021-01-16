Не только жена. Шесть красоток на дне рождения звезды "Днепра" – в одном фото

На вечеринке по случаю 38-летия футболиста Матеуса прелестниц было хоть отбавляй

Жена бразильского нападающего китайского "Шицзячжуан Эвер Брайт" Матеуса, который в составе украинского "Днепра" стал финалистом Лиги Европы-2015, поделилась в соцсетях ярким кадром со вчерашнего дня рождения своего мужа. На нем показатель "количество красоток на один квадратный метр" просто зашкаливает!

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Тут и сама Юлия Матеус (крайняя справа), и жена Руслана Ротаня Кристина (третья справа) и супруга экс-футболиста "Динамо" и "Днепра" Сергея Кравченко Татьяна (вторая слева). Девушки похвастались своими стройными ножками и эффектными платьями.

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Отметим, что супруга 38-летнего Матеуса Юлия – родом из Днепра, по профессии она – психолог и визажист. Поженились девять лет назад.

"Стали жить вместе через два месяца после знакомства, а через год он сказал: "Давай поженимся! Свадьба через неделю", – рассказывала "Сегодня" Юлия Матеус. – Ревную ли я мужа? Нет, да и вообще я не встречала конкуренток на своем пути. Конечно, иногда проскальзывает что-то похожее на ревность, ведь у меня самый красивый и любимый муж, но я держу себя в руках".

Матеус/Фото fc-dnipro.com.ua

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Добавим, что Матеус и Юлия воспитывают двух детей – дочку Эмилию и сына Луку. Также у футболиста есть дочка от предыдущего брака.

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