"Не приедешь в сборную – заберут в армию": футболист отказался играть при Лукашенко

Белорусским спортсменам, которые не согласны с режимом Александра Лукашенко, становится все тяжелее находиться в своей стране, либо возвращаться туда из-за границы. На днях агент 21-летнего нападающего московского ЦСКА Ильи Шкурина – Валерий Исаев – рассказал, что в случае отказа форварда выступать за Беларусь ему угрожали армией.

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"Я читал заявление главы белорусского футбола Базанова, что Шкурин должен приехать в лагерь сборной и сказать, что он не будет выступать. А они бы принимали решение. Но мы уже на тот момент знали, что глава федерации в качестве одного из ресурсов давления на футболиста попытался шантажировать Илью армией. Нам конкретно сказал один из тренеров молодежной сборной: если Шкурин не приедет, то его заберут в армию", – цитирует Исаева "Белсат".

Илья Шкурин/Фото pfc-cska.com

Ранее Шкурин заявил, что не будет выступать за сборную страны до смены власти. А Белорусская федерация футбола в ответ подала жалобу на игрока в УЕФА. Отметим, что Илья Шкурин перешел в ЦСКА из брестского "Динамо" в 2020 году.

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Ранее подпись футболиста в поддержку Лукашенко оказалась обманом: "Я просто офигел!".

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