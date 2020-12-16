Українська
$ 27,76
33,69
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Не приедешь в сборную – заберут в армию": футболист отказался играть при Лукашенко

16 декабря, 14:16

Елена Павлова Елена Павлова

На Илью Шкурина в Беларуси пытаются оказать давление

Белорусским спортсменам, которые не согласны с режимом Александра Лукашенко, становится все тяжелее находиться в своей стране, либо возвращаться туда из-за границы. На днях агент 21-летнего нападающего московского ЦСКА Ильи Шкурина – Валерий Исаев – рассказал, что в случае отказа форварда выступать за Беларусь ему угрожали армией.

Реклама

Читайте также: Футболист-"призрак" поддержал Лукашенко: персонаж фильма в списке сторонников президента

"Я читал заявление главы белорусского футбола Базанова, что Шкурин должен приехать в лагерь сборной и сказать, что он не будет выступать. А они бы принимали решение. Но мы уже на тот момент знали, что глава федерации в качестве одного из ресурсов давления на футболиста попытался шантажировать Илью армией. Нам конкретно сказал один из тренеров молодежной сборной: если Шкурин не приедет, то его заберут в армию", – цитирует Исаева "Белсат".

Илья Шкурин/Фото pfc-cska.com

Илья Шкурин/Фото pfc-cska.com

Ранее Шкурин заявил, что не будет выступать за сборную страны до смены власти. А Белорусская федерация футбола в ответ подала жалобу на игрока в УЕФА. Отметим, что Илья Шкурин перешел в ЦСКА из брестского "Динамо" в 2020 году.

Реклама

Ранее подпись футболиста в поддержку Лукашенко оказалась обманом: "Я просто офигел!".

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

армия сборная Беларуси протестующий Александр Лукашенко Илья Шкурин
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)
Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)Другие
Слет красоток! Жены украинских футболистов – на Мальдивах (фото)
Слет красоток! Жены украинских футболистов – на Мальдивах (фото)Футбол
До слез! Реакция годовалой дочки Малиновского на гол папочки и его приезд домой (видео)
До слез! Реакция годовалой дочки Малиновского на гол папочки и его приезд домой (видео)Футбол
Сексуальная Санта для плохих мальчиков: как зажигает бывшая девушка Неймара
Сексуальная Санта для плохих мальчиков: как зажигает бывшая девушка НеймараФутбол
Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы:
Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы: "Шахтер" и "Динамо" получили соперниковФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять