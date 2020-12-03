Лукашенко поддержал футболист-"призрак": персонаж фильма в списке сторонников президента

В Беларуси разрастается скандал по поводу письма, в котором спортсмены открыто поддержали действующий в стране политический режим и президента Александра Лукашенко. Так, футболист Юрий Столешников, который тоже якобы подписался, оказался "призраком". В реальности такого человека не существует.

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Как отмечает "Чемпионат", Столешников является вымышленным персонажем, которого сыграл известный актер Данила Козловский в фильме "Тренер". В списках на Athletes.by также фигурирует та же самая дата рождения, что и у Козловского.

Данила Козловский в фильме "Тренер"/Фото с сайта afisha.ru

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Ранее сразу несколько белорусских спортсменов, которые якобы подписались в поддержку Лукашенко, признались, что не ставили свои подписи под обращением. А глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация следит за тем, чтобы права белорусских спортсменов не нарушались по причине их политических взглядов.

Тем временем главой НОК Беларуси является действующий президент страны Александр Лукашенко, а первым вице-президентом – старший сын Лукашенко Виктор.

Ранее мы также рассказывали про грязную ругань Милевского на призыв заступиться за осужденную "Мисс Беларусь".

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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