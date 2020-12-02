Белорусский футболист офигел, когда узнал, что поддержал Лукашенко: "Ничего не подписывал!"

Белорусский футболист Евгений Елезаренко отреагировал на информацию о своей причастности к письму, в котором спортсмены открыто поддержали действующий в стране политический режим и президента Александра Лукашенко. Ранее мы сообщали, что Лукашенко отпраздновал победу благодаря сыну.

"Просто офигел, когда увидел свою фамилию среди людей, которые подписали письмо спортсменов за стабильность. Я ничего не подписывал! Даже не видел никаких бумаг! Совсем неприятно. Вроде у нас свободная страна, а такое происходит. Просто кто-то вписал мою фамилию в список, а сейчас мне звонит половина страны и спрашивает: "Почему ты так сделал?" Приходится объяснять, что я ничего не подписывал", – цитирует Елезаренко by.tribuna.com.

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Евгений Елезаренко/Фото "Днепр" Могилев

Бывший полузащитник молодежной сборной и серебряный призер чемпионата Беларуси заверил, что вообще ничего не знал о существовании письма.

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"Ко мне никто не обращался. Тем более я только сегодня уволился из "Днепра". И даже если бы мне предложили оставить подпись под этим письмом, я бы не сделал этого. Думаю, половина подписантов попала в список таким же образом, как и я, и не знают об этом. А их уже поливает половина страны. Просто жесть!", – добавил Евгений.

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