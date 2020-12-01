"Завали свое е***о!" Грязная ругань Милевского на призыв заступиться за осужденную "Мисс Беларусь"

Футболист перешел на маты, когда его попросили поддержать бывшую пресс-атташе "Динамо" (Брест)

Артем Милевский в матерной форме отреагировал на призывы поддержать бывшую пресс-секретаря брестского "Динамо", "Мисс Беларусь-2008" Ольгу Хижинкову, которая трижды была осуждена за участие в акциях протеста в Беларуси против правления Александра Лукашенко.

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Накануне вечером Милевский опубликовал у себя в Instagram фото с банкета брестского "Динамо" по окончании чемпионата Беларуси. Напомним, 35-летний футболист покидает этот клуб, но пока не заканчивает карьеру.

В комментариях под фото с банкета Милевского призвали заступиться за Ольгу Хижинкову. Но эта идея у бывшей звезды киевского "Динамо" отклика не нашла.

"Стыдно за вас. Ольга 40 суток с бомжами, а у вас праздник", – пожурил Милевского один из фолловеров

"Завали е***о свое. Только и можете здесь гавкать. Разберемся без тебя, что делать", – ответил на это Милевский

"Вы бы, пацаны, хоть Ольгу поддержали", – прозвучал еще один призыв к Артему и другим игрокам брестского "Динамо"

"Без тебя, с**а, разберемся", – снова в резкой форме отреагировал Милевский

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Отметим, что бывшая пресс-секретарь брестского "Динамо" Ольга Хижинкова была задержана 8 ноября. Сначала ей дали 12 суток, но затем еще дважды осудили. Выйти на свободу она должна 11 декабря.

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Ольга Хижинкова и Артем Милевский / Фото: BrestCITY.com

После такой реакции фолловеры Милевского засыпали его гневными комментариями: "Нечего тут людей с***ми обзывать", "Вот в этом вся суть таких людей..."Кнопочные змагары", "Вали уже из страны, ватник. Надо украинцам донести твою позицию".

Артем Милевский / Фото: Динамо Брест

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Отметим, что Артем Милевский может продолжить карьеру в Украине. В частности, им интересуется закарпатский "Минай". Также не исключен вариант с его переходом в кипрский "Пафос".

Ранее мы писали, что белорусская ведущая Анна Бонд проехалась по Артему за игру в молчанку: "В какое место Милевский засунул язык?" Многие футболисты выступили против насилия в Беларуси. Среди них не оказалось экс-звезды киевского "Динамо", уроженца Минска и украинца по паспорту Артема Милевского.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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