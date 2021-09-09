Не оставили соперницам и шанса! Украинский клуб вышел в группу Лиги чемпионов

В ответном матче второго раунда женской Лиги чемпионов украинский клуб завоевал путевку в групповой этап

Харьковский Жилстрой-1 завоевал путевку в Лигу чемпионов

Харьковский футбольный клуб Жилстрой-1 вышел в групповой этап женской Лиги чемпионов. В ответном поединке против кипрского Аполлона харьковчанки не оставили шансов сопернику и добыли уверенную победу 3:1. Напомним, что в первом поединке Жилстрой-1 обыграл Аполлон на выезде со счетом 2:1.

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Уже на 15-й минуте встречи Ольга Бойченко замкнула передачу Овдийчук. А уже за пять минут сама Овдийчук головой поразила ворота киприоток.

Во втором тайме связка Алексанян – Овдийчук довела счет до разгромного – 3:0. Футболистки кипрского Аполлона пытались переломить ход встречи, но смогли только "размочить" счет с помощью автогола Алексанян.

Уверенная победа харьковского Жилстроя-1 над кипрским Аполлоном по сумме двух матчей 5:2 вывела подопечных Валентины Котик в групповой этап Лиги чемпионов.

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Жеребьевка группового этапа женской Лиги чемпионов состоится 13 сентября.

Второй раунд отбора Лиги чемпионов среди женщин. Ответный матч.

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Жилстрой-1 (Украина) – Аполлон (Кипр) – 3:1 (первый матч – 2:1).

Голы: Бойченко, 15, Овдийчук, 20, 62 – Алексанян, 65 (аг).

Напомним, что в мужской Лиге чемпионов Украину будут представлять два клуба на групповом этапе – Динамо и Шахтер.