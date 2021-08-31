Третий клуб из Украины может попасть в группу Лиги чемпионов

В последнем раунде квалификации женской Лиги чемпионов Жилстрой на выезде обыграл кипрский Аполлон

Важная победа на выезде харьковского клуба

Харьковский футбольный клуб Жилстрой-1 сделал солидный шаг в групповой этап женской Лиги чемпионов.

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Сегодня наш клуб добыл выездную победу над кипрским Аполлоном. Уже на 11-й минуте наши девушки открыли счет после удара головой Ольги Овдийчук.

Но хозяйки отыгрались еще до перерыва. Когда Фрида пробросила мяч мимо вратаря и отправила его в сетку.

Но Жилстрой сумел вырвать такую важную победу. Перед финальным свистком Ольга Бойченко воспользовалась ошибкой вратаря киприоток и сделала нам комфортный перевес перед ответной встречей.

Еще раз команды встретятся 9 сентября в Харькове. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.

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Напомним, что в мужской Лиге чемпионов Украину будут представлять два клуба на групповом этапе – Динамо и Шахтер.