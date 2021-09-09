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Не залишили суперницям і шансу! Український клуб вийшов у групу Ліги чемпіонів

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
9 вересня, 20:36
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У матчі-відповіді другого раунду жіночої Ліги чемпіонів український клуб завоював путівку до групового етапу
Харківський Житлобуд-1 завоював путівку в Лігу чемпіонів
Харківський Житлобуд-1 завоював путівку в Лігу чемпіонів

Харківський футбольний клуб Житлобуд-1 вийшов до групового етапу жіночої Ліги чемпіонів. У матчі-відповіді проти кіпрського Аполлона харків'янки не залишили шансів супернику і здобули впевнену перемогу 3:1. Нагадаємо, що в першому поєдинку Житлобуд-1 обіграв Аполлон на виїзді з рахунком 2:1.

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Вже на 15-й хвилині зустрічі Ольга Бойченко замкнула передачу Овдійчук. А вже за п'ять хвилин сама Овдійчук головою вразила ворота кіпріоток.

У другому таймі зв'язка Алексанян – Овдійчук довела рахунок до розгромного – 3:0. Футболістки кіпрського Аполлона намагалися переламати хід зустрічі, але змогли тільки "розмочити" рахунок за допомогою автоголу Алексанян.

Упевнена перемога харківського Житлобуду-1 над кіпрським Аполлоном за сумою двох матчів 5:2 вивела підопічних Валентини Котик до групового етапу Ліги чемпіонів.

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Жеребкування групового етапу жіночої Ліги чемпіонів відбудеться 13 вересня .

Другий раунд відбору Ліги чемпіонів серед жінок. Матч-відповідь.

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Житлобуд-1 (Україна) – Аполлон (Кіпр) – 3:1 (Перший матч – 2:1).

Голи: Бойченко, 15, Овдійчук, 20, 62 – Алексанян, 65 (аг).

Нагадаємо, що в чоловічій Лізі чемпіонів Україну представлятимуть два клуби на груповому етапі – Динамо і Шахтар.

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5
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6
11:5
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6
Олександрія
6
7:5
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7
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6
12:8
10
8
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6
7:7
8
9
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8:11
7
10
Рух
6
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7
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6
6:10
6
12
Минай
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5
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Колос
5
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