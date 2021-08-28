28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
11 вересня 00:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 00:00
Шахтар --
Дніпро-1 --
11 вересня 00:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 00:00
Колос --
Маріуполь --
11 вересня 00:00
Ворскла --
Десна --
11 вересня 00:00
Верес --
Львів --
11 вересня 00:00
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 00:00
Минай --
Чорноморець --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Підземний світ людей і технологій
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Старт проти Яремчука та Вернидуба: календар Динамо і Шахтаря в ЛЧ

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
28 серпня, 09:48
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Свій перший матч групового етапу Ліги чемпіонів динамівці зіграють вдома проти Бенфіки, а "гірники" поїдуть в гості до Шерифа
Динамо і Шахтар чекає насичена футбольна осінь
Динамо і Шахтар чекає насичена футбольна осінь

Українські представники в Лізі чемпіонів дізналися свій календар групового етапу.

Реклама

У першому турі Динамо прийме клуб Романа Яремчука, а Шахтар поїде в гості до Юрія Вернидуба.

Наш календар у Лізі чемпіонів

1 тур

14 вересня

  • 22:00. Динамо – Бенфіка
Реклама

15 вересня

  • 19:45. Шериф – Шахтар

2 тур

28 вересня

  • 19:45. Шахтар – Інтер

29 вересня

  • 22:00. Баварія – Динамо

3 тур

Реклама

19 жовтня

  • 22:00. Шахтар – Реал

20 жовтня

  • 19:45. Барселона – Динамо

4 тур

2 листопада

  • 22:00. Динамо – Барселона

3 листопада

  • 19:45. Реал – Шахтар
Реклама

5 тур

23 листопада

  • 19:45. Динамо – Баварія

24 листопада

  • 19:45. Інтер – Шахтар

6 тур

7 грудня

  • 22:00. Шахтар – Динамо

8 грудня

  • 22:00. Бенфіка – Динамо

Раніше головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Для нього це буде дебютний виступ в турнірі

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Психологія азарту
Більше порад
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
20
12
19
51
2
flag Велика Британія Велика БританіяGB
12
11
14
37
3
flag ПКР ПКРRPC
10
7
14
31
4
flag США СШАUS
9
6
3
18
5
flag Австралія АвстраліяAU
7
5
8
20
6
flag Бразилія БразиліяBR
6
5
10
21
7
flag Нідерланди НідерландиNL
6
4
4
14
8
flag Іспанія ІспаніяES
4
7
2
13
9
flag Італія ІталіяIT
4
6
5
15
10
flag Україна УкраїнаUA
3
14
8
25
Всі медалі Паралімпіади
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1969К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1420К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1084К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1002К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
787К
6
Володимир Кличко Володимир Кличко
619К
7
Іван Редкач Іван Редкач
579К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
493К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
490К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер збірної
Новий тренер збірної
Дівчата покеру
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
5
13:2
13
2
Шахтар
5
11:3
12
3
Десна
5
9:6
12
4
Ворскла
5
11:4
11
5
Олександрія
6
7:5
11
6
Дніпро-1
5
10:5
10
7
Зоря
5
11:8
7
8
Металіст 1925
5
5:8
6
9
Колос
4
2:2
5
10
Верес
5
3:7
5
11
Минай
4
2:4
4
12
Рух
5
4:8
4
13
Інгулець
5
5:11
4
14
Чорноморець
6
7:16
4
15
Львів
5
4:11
2
16
Маріуполь
5
8:12
1
Показати бiльше
Субота, 28 серпня
14:00
Дивись на:
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
Всі медалі
Кращі збірні
Рейтинг ФІФА
1
Бельгія Бельгія
1822
2
Бразилія Бразилія
1798
3
Франція Франція
1762
4
Англія Англія
1753
5
Італія Італія
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Іспанія Іспанія
1680
8
Португалія Португалія
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Яке місце в України
Покер - це спорт!
Новини покеру
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти