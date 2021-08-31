Третій клуб з України може потрапити в групу Ліги чемпіонів

В останньому раунді кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів Житлобуд на виїзді обіграв кіпрський Аполлон

Важлива перемога на виїзді харківського клубу

Харківський футбольний клуб Житлобуд-1 зробив солідний крок до групового етапу жіночої Ліги чемпіонів.

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Сьогодні наш клуб здобув виїзну перемогу над кіпрським Аполлоном. Вже на 11-й хвилині наші дівчата відкрили рахунок після удару головою Ольги Овдійчук.

Але господині відігралися ще до перерви. Коли Фріда прокинула м'яч повз воротаря і відправила його в сітку.

Проте Житлобуд зумів вирвати таку важливу перемогу. Перед фінальним свистком Ольга Бойченко скористалася помилкою воротаря кіпріоток і зробила нам комфортну перевагу перед матчем-відповіддю.

Ще раз команди зустрінуться 9 вересня в Харкові. Переможець протистояння вийде в груповий етап Ліги чемпіонів.

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Нагадаємо, що в чоловічій Лізі чемпіонів Україну представлятимуть два клуби на груповому етапі – Динамо і Шахтар.