Наши сердца с народом Украины. Лидер сборной Уэльса о настроении перед игрой в Кардиффе

Одноклубник игрока сборной Украины Андрея Лунина Гарет Бейл поддерживает нашу страну, но рассчитывает на положительный исход матча для своей команды

Гарет Бейл следит за войной в Украине / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Уже завтра в битве Уэльс – Украина станет известен обладатель путевки на ЧМ-2022. Онлайн матча Уэльс – Украина пройдет у нас на сайте.

Накануне поединка в Кардиффе вингер Реала Гарет Бейл рассказал о подготовке к встрече.

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"За нас будут болеть трибуны, это главное. Мы понимаем, какие ужасные вещи творятся в Украине. Наши сердца с детьми, семьями и людьми Украины. Мы все чувствовали себя ужасно в это время и не могли сделать слишком много. Но приходите завтра, это игра в футбол. Мы хотим победить. Домашние стены – это огромное преимущество. Мы любим играть дома и играть перед нашими болельщиками. Для нас это котел, и атмосфера, которую создают болельщики, пугает другие команды. Когда мы чувствуем усталость, они поют гимн и дают нам те дополнительные уровни энергии, которые нам нужны. Мы понимаем, что игра большого масштаба, но это игра в футбол, в которой мы должны хорошо проявить себя.

Трудно понять, является ли это самой важной для нас игрой. Мы играли в полуфинале чемпионата Европы. Это важный матч, этого не скрыть. Мы играли только на одном чемпионате мира. Это ступенька, которую мы хотим пройти. У нас важная игра, которую мы отчаянно пытаемся выиграть, чтобы достичь своей цели", – сказал Бэйл в интервью Wales Online.

Гарет Бейл после 0:4 от Дании / Фото: Reuters

Ранее мы сообщали, что Гарет Бейл покинет Реал в летнее межсезонье. В составе королевского клуба валлиец провел девять лет и завоевал 19 трофеев.

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Украина сыграет с Уэльсом в воскресенье, 5 июня. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция в эфире общенационального канала "Індиго TV", а также на канале "Футбол 1" и платформе oll.tv.

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После игры с Уэльсом команда Александра Петракова проведет три матча в Лиге наций: 8-го и 14 июня Украина сыграет с Ирландией, 11-го – с Арменией.