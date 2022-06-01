19 трофеев за 9 лет. Реал трогательно попрощался с двумя легендами клуба

Полузащитники королевского клуба Иско и Гарет Бейл официально покинули команду, в которой прошли девять лет их карьеры

Иско и Гарет Бейл покинули королевский клуб / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Мадридский Реал минимальной победой над Ливерпулем (1:0) в 14-й раз завоевал самый ценный еврокубковый трофей. В числе триумфаторов были опытные полузащитники "сливочных" Иско и Бейл.

Но все хорошее когда-то подходит к концу. Королевский клуб на своем официальном сайте объявил об уходе 32-летнего Бейла и 30-летнего Иско.

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Футболисты отдали клубу 9 лет своей карьере и выиграли вместе с "бланкос" по 19 трофеев: 5 кубов Лиги чемпионов, 4 клубных чемпионата мира, 3 европейских Суперкубка, 3 чемпионата Испании, 1 Кубок Испании и 3 Суперкубка Испании.

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Оба футболиста присоединились к команде в 2013 году. Валлиец пришел из лондонского Тоттенхэма, а испанец – из Малаги.

Бейл стал героем двух финалов ЛЧ: в 2014-м он забил победный гол в ворота Атлетико, а в 2018-м на киевском НСК "Олимпийский" оформил дубль в ворота Ливерпуля.

Гарет Бейл / Фото: AFP

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Отметим, что в последнее время футболисты не часто попадали в состав команды Анчелотти. В прошедшем сезоне Иско 17 раз выходил на поле в футболке Реала, забив 2 гола. А Бейл провел всего 7 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Иско / Фото: Reuters

Ранее мы сообщали, что УЕФА не считает Лунина и Иско победителями ЛЧ. Все дело в том, что эти игроки не сыграли в турнире за команду ни одной минуты и соответственно не могут называться его триумфаторами.