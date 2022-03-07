Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

На 12-й день войны: украинский футболист ушел из российского клуба, где был капитаном

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 марта, 08:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинский футболист Денис Кулаков ушел из российского Урала. Клуб временно приостановил контракт с футболистов и надеется, что он еще вернется
Денис Кулаков покинул Урал. Фото: ФК Урал
Денис Кулаков покинул Урал. Фото: ФК Урал

Кулакову понадобилось 12 дней войны в Украине, чтобы принять решение об уходе из команды. Но это лучше, чем поступил Тимощук.

Читайте также: "Где вы, две тряпки обос*анные?": огненное обращение Алиева к Тимощуку и Ордецу

Реклама

"Денис улетел к семье. Мы приостановили контракт с ним. Не знаю, что будет дальше, я же не Нострадамус. Дай бог, чтобы все наладилось, он вернулся в команду.

Мы благодарны Денису за годы в Урале, он был нашим капитаном, верой и правдой служил клубу.

Случилось так, как случилось, и я не вправе комментировать его решение. Остальные ребята с нами, никто не изъявил желания уехать", – рассказал президент Урала Григорий Иванов в интервью Матч ТВ.

Кулаков выступает за "Урал" с 2015 года. За это время он провел 202 матча в разных турнирах, забил один гол и отдал 25 голевых передач. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2023 года.

Кулаков является воспитанником Шахтера, но в Украине больше всего запомнился своими выступлениями за Ворсклу, Днепр и Металлист.

Ранее мы писали, что Воронин и Ордец покинули Россию. Украинские спортсмены покидают рашистское государство после начала кровавой войны путинским режимом.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Техно
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Звезды
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Авто
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
Наши герои Паралимпиады
Золотые медалисты Пекина
1
Оксана Шишкова. Биатлон, спринт Оксана Шишкова. Биатлон, спринт
2
Григорий Вовчинский. Биатлон, спринт Григорий Вовчинский. Биатлон, спринт
3
Виталий Лукьяненко. Биатлон, спринт Виталий Лукьяненко. Биатлон, спринт
Все медалисты дня
Они нас поддержали
легенды спорта

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Сергей Стаховский
Знаменитый теннисист вернулся в Украину и вступил в тероборону Киева. "Путин, мы будем танцевать на твоей могиле!" - Стаховский.
Читать статью
Биатлон. Кубок мира. Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
756
2
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
582
3
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
541
4
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
491
5
Стурла Легрейд Стурла Легрейд
489
Наши ангелы-хранители

Вызвал огонь на себя. Подполковник Вагоровский Эдуард Николаевич. Погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара. Дал возможность другим летчикам подняться в воздух. Герой Украины (посмертно).

Герої не вмирають!
Биатлон. Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
728
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
631
3
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
589
4
Ханна Эберг Ханна Эберг
548
5
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
520
Истории подвигов
Капитан запаса Сергей Чижиков, мобилизованный сотрудник Укрпошты, сбил российский самолет, бомбивший Чернигов. Новейший Су-35 (стоимость - $50 млн) был уничтожен почтальоном-ракетчиком с помощью ПЗРК «Игла-1». Точная доставка "бандероли" - гордимся!
Слава Україні!
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2154К
2
Александр Усик Александр Усик
1725К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1639К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1106К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
871К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
859К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
8
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
9
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Что атлеты пишут о войне
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Девушки покера
PokerMatch

Лео
Маргетс

Испания
Фото красотки

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять