МЮ за рекордные деньги покупает соперника сборной Украины

Джейдон Санчо переходит в Манчестер Юнайтед. Футболисту осталось пройти медобследование, а клубам утрясти последние детали трансфера

Джейдон Санчо переходит в Манчестер Юнайтед / Фото: Reuters

Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо переходит в Манчестер Юнайтед. Об этом немецкий клуб сообщил на своем официальном сайте. Сумма трансфера составит 85 миллионов евро.

Боруссия отмечает, что сторонам еще нужно уладить бумажную волокиту, а самому игроку пройти медицинской осмотр, после чего о трансфере можно будет заявить официально.

Если трансфер все же состоится, то он станет самым дорогим с начала пандемии в 2020 году. До этого посткарантинным рекордом был переход Кая Хавертца из Байера в Челси за 80 млн евро.

Сейчас Санчо находится в расположении сборной Англии, которая выступает на Евро-2020. В следующем матче англичане в 1/4 финала встретятся с Украиной. Поединок пройдет 3 июля в Риме. Кстати, ранее Усик запугал Англию перед матчем с Украиной на Евро-2020: Сорри, Ингланд!