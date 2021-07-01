МЮ за рекордні гроші купує суперника збірної України

Джейдон Санчо переходить в Манчестер Юнайтед. Футболістові залишилося пройти медобстеження, а клубам утрясти останні деталі трансферу

Джейдон Санчо переходить в Манчестер Юнайтед / Фото: Reuters

Півзахисник дортмундської Боруссії Джейдон Санчо переходить в Манчестер Юнайтед. Про це німецький клуб повідомив на своєму офіційному сайті. Сума трансферу складе 85 мільйонів євро.

Боруссія зазначає, що сторонам ще потрібно залагодити паперову тяганину, а самому гравцеві пройти медичний огляд, після чого про трансфер можна буде заявити офіційно.

Якщо трансфер все ж відбудеться, то він стане найдорожчим з початку пандемії в 2020 році. До цього посткарантинним рекордом був перехід Кая Хавертца з Баєра в Челсі за 80 млн євро.

Зараз Санчо знаходиться в розташуванні збірної Англії, яка виступає на Євро-2020. У наступному матчі англійці в 1/4 фіналу зустрінуться з Україною. Поєдинок відбудеться 3 липня в Римі. До речі, раніше Усик залякав Англію перед матчем з Україною на Євро-2020: Соррі, Інгланд!