Усик запугал Англию перед матчем с Украиной на Евро-2020: Сорри, Ингланд! (видео)

Боксер Александр Усик обратился к англичанам накануне матча 1/4 финала с командой Андрея Шевченко 3 июля в Риме и заверил, что Украина их разобьет

Александр Усик предупредил Англию / Фото: Reuters

Известный украинский супертяж Александр Усик обратился к сборной Англии по футболу перед матчем с Украиной в четвертьфинале Евро-2020. Напомним, что вечером 30 июня сборная Украины прилетела из Глазго в Рим, где 3 июля и проведет поединок плей-офф с британцами на "Стадио Олимпико".

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"Извини, Англия, Украина разобьет тебя. Украина – чемпион", – сказал Усик на ломаном английском на видео в Instagram

"Ну зачем такие громкие слова. Победа любит тишину", – отреагировал на слова бывшего абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе один из фоловеров. А другие фанаты бокса заверили, что Усик – красава.

Ранее мы писали, что британский промоутер Эдди Хирн уже официально назвал дату боя Усика и Джошуа. Как и ожидалось, встреча пройдет в конце сентября – 25-го числа.

Напомним, что бороться с британцами команде Шевченко придется без травмированного Артема Беседина. Нападающий Динамо уже прошел обследование в Киеве – лечение и восстановление Беседина займет полгода.