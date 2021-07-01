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Швейцария --
Испания --
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Как Украина готовится к Англии: команда уже в Риме, где проведет матч 1/4 финала Евро

Елена Павлова Елена Павлова
1 июля, 10:06
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После победы над Швецией в 1/8 чемпионата Европы команда Андрея Шевченко провела восстановительную тренировку в Глазго и отправилась в столицу Италии
Сборная Украины прилетела в Рим
Сборная Украины прилетела в Рим / Фото: Reuters

Сборная Украины уже в Риме, где 3 июля проведет поединок четвертьфинала против Англии. На следующий день после исторической победы над Швецией в 1/8 Евро-2020 команда Шевченко провела восстановительную тренировку в Глазго и отправилась в столицу Италии. Ранее Моуринью заявил, что Англия готова к следующему сопернику и выйдет в финал.

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В Рим прибыли 24 игрока, тренерский штаб, медицинский и административный персонал сборной Украины. Бороться с британцами команде Шевченко придется без травмированного Артема Беседина. Нападающий Динамо уже прошел обследование в Киеве – лечение и восстановление Беседина займет полгода.

Быстро пройдя паспортный контроль, "сине-желтые" отправились в отель Parco dei Principi, дорога к которому заняла чуть меньше получаса. Пятизвездочные апартаменты, выбранные оргкомитетом Евро для участников чемпионата, расположенные рядом со знаменитым парком "Вилла Боргезе".

Завершился день борной Украины – поздним ужином и отдыхом. Первую тренировку в Риме накануне четвертьфинала с Англией подопечные Шевченко проведут сегодня вечером. "Сине-желтые" будут готовиться на полях мультиспортивного центра олимпийской подготовки имени Джулио Онести.

Ранее мы также рассказывали, как за Украину болели польские комментаторы.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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