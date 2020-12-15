Молодой украинский талант уходит в бельгийский "Андерлехт"

Еще один украинский футболист будет выступать в чемпионате Бельгии. Состав некогда грозного столичного "Андерлехта" пополнит 19-летний нападающий львовского "Руха" Николай Кухаревич. К слову, "Спортинг" хочет купить Яремчука у "Гента".
О договоренности руководителей "Руха" и "Андерлехта" сообщил на YouTube-канале Football Hub инсайдер Игорь Цыганык.
Гости из Бельгии побывали на последнем матче львовской команды в 2020 года, в котором "Рух" разобрался с "Днепром-1" со счетом 4:1, а Кухаревич забил третий мяч хозяев. Гол Николая вызвал восторг у бельгийцев, они схватились за головы и сразу же согласовали детали трансфера.
Уроженец Ровненской области также успешно провел матчи за молодежную сборную Украины. В двух встречах он забил три мяча, в частности, оформив дубль в ворота команды Мальты. В ноябре украинская молодежка разгромила Северную Ирландию под первым снегом.
Напомним, за "Андерлехт" выступает бывший защитник "Зари" Дмитрий Михайличенко. Также клубу принадлежит полузащитник Евгений Макаренко, сейчас его арендует "Кортрейк". Команда из Брюсселя после 16 туров занимает в чемпионате Бельгии шестое место.
Смотрите, как "Рух" разгромил "Днепр-1" на своем поле в последнем туре года:
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