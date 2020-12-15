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Молодой украинский талант уходит в бельгийский "Андерлехт"

15 декабря, 14:03

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Николай Кухаревич покинет аутсайдера чемпионата Украины

Еще один украинский футболист будет выступать в чемпионате Бельгии. Состав некогда грозного столичного "Андерлехта" пополнит 19-летний нападающий львовского "Руха" Николай Кухаревич. К слову, "Спортинг" хочет купить Яремчука у "Гента".

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О договоренности руководителей "Руха" и "Андерлехта" сообщил на YouTube-канале Football Hub инсайдер Игорь Цыганык.

Гости из Бельгии побывали на последнем матче львовской команды в 2020 года, в котором "Рух" разобрался с "Днепром-1" со счетом 4:1, а Кухаревич забил третий мяч хозяев. Гол Николая вызвал восторг у бельгийцев, они схватились за головы и сразу же согласовали детали трансфера.

Уроженец Ровненской области также успешно провел матчи за молодежную сборную Украины. В двух встречах он забил три мяча, в частности, оформив дубль в ворота команды Мальты. В ноябре украинская молодежка разгромила Северную Ирландию под первым снегом.

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Напомним, за "Андерлехт" выступает бывший защитник "Зари" Дмитрий Михайличенко. Также клубу принадлежит полузащитник Евгений Макаренко, сейчас его арендует "Кортрейк". Команда из Брюсселя после 16 туров занимает в чемпионате Бельгии шестое место.

Смотрите, как "Рух" разгромил "Днепр-1" на своем поле в последнем туре года:

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