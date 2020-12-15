Бывший клуб Роналду хочет приобрести звездного украинского футболиста

С приближением зимнего трансферного окна клубы активизируются на трансферном рынке. Появилась новая информация о заинтересованности в услугах украинского нападающего бельгийского "Гента" Романа Яремчука. Причем, сразу от двух клубов. Ранее говорили о его возможном переезде в Италию, а в ноябре Яремчук забил за сборную Украины первый гол за 363 дня.

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Португальский "Спортинг" рассматривает возможность усилить свои ряды украинцем. Об этом сообщает авторитетное португальское издание A Bola. Пишут, что Яремчук забил 10 мячей в 19 матчах и имеет хорошие отзывы. На данный момент бывшая команда Криштиану Роналду лидирует в чемпионате Португалии, добыв в девяти турах семь побед.

Недавно Качараба защитник забил первый гол в еврокубках команде Яремчука, а судила их Монзуль.

Также, как сообщил на YouTube-канале Football Hub ведущий Игорь Цыганык, возобновился интерес к Роману со стороны турецкого "Галатасарая". Клуб следит за нашим нападающим уже два года. Однако проблемой может стать высокая трансферная цена Яремчука: мол, "Гент" требует за него "надцать миллионов" – причем, сумма ближе к 20, чем к 10 "лимонам". Бельгийцы должны бы снизить свои аппетиты, все-таки они проиграли все матчи Лиги Европы, да и в национальном первенстве идут лишь на 12-м месте.

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Смотрите, как "Хоффенхайм" разгромил "Гент" в групповом раунде Лиги Европы:

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В ноябре Яремчук переболел коронавирусом – после прибытия в Бельгию из Украины.

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