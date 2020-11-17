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Украинская молодежка под первым снегом разгромила Северную Ирландию

17 ноября, 20:51

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинцы завершили отбор на чемпионат Европы на третьем месте

Молодежная сборная Украины в заключительном матче отбора на Евро-2021 (U-21) в Ковалевке разгромила команду Северной Ирландии (3:0). Голами в нашей команде отметились Владислав Бабогло, Евгений Исаенко и Николай Кухаревич. При этом все голы были забиты в течение шести минут!

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К сожалению, турнирного значения этот поединок для нашей команды не имел, так как команда Руслана Ротаня досрочно выбыла из числа претендентов на выход в финальную часть.

Украина – Северная Ирландия – 3:0
Голы: Бабогло (68), Исаенко (70), Кухаревич (74)

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К слову, коронавирусная напасть не обошла стороной нашу молодежку. Вчера положительные тесты получили Александр Сирота, Богдан Милованов и Даниил Семилет. Вместо них в команду были экстренно вызваны Богдан Билошевский, Николай Михайленко и Андрей Кравчук.

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А вот предыдущий матч ознаменовался невероятным достижением: за украинскую молодежку сыграл 16-летний футболист. Ярмолюк стал вторым в рейтинге самых юных игроков, сыгравших за команду 21-летних.

Добавим, что сегодняшний матч взрослой сборной Украины против Швейцарии отменили из-за коронавируса. Теперь дело будет передано в контрольно-дисциплинарную и этическую инстанцию УЕФА.

Смотрите, как Украина обыграла Швейцарию во Львове:

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