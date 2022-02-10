Милан раздавил Лацио и вышел в полуфинал Кубка Италии

Команда Стефано Пиоли разгромила римский Лацио со счетом 4:0 в матче 1/4 Кубка Италии и продолжит борьбу за почетный трофей

Милан вышел в 1/2 финала Кубка Италии / Фото: Reuters

В среду, 9 февраля, на стадионе "Сан-Сиро" состоялся четвертьфинальный матч Кубка Италии, в котором Милан принимал Лацио. Мы вели онлайн матча Милан – Лацио на нашем сайте.

Все надежды римлян выйти в полуфинал турнира исчезли уже в первом тайме. Счет в матче открыл форвард "дьяволов" Рафаэль Леау.

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Затем настал черед забивать француза Оливье Жиру. 35-летний нападающий на 41-й минуте удвоил перевес в счете своей команды, а в компенсированное время первого тайма оформил дубль.

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В конце матча хавбек "россонери" Франк Кессье установил окончательный счет в матче – 4:0.

Кубок Италии, 1/4 финала

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Милан – Лацио 4:0 (3:0)

Голи: Леау, 24, Жиру, 41, 45+1, Кессьє, 79

Милан: Меньян – Калабрия (Томори, 77), Романьоли, Калулу, Эрнандес, Кессиэ, Тонали (Беннасер, 46), Жиру (Ребич, 61), Рафаэл Леау (Мальдини, 77), Браим Диас, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 61).

Лацио: Рейна – Хюсай (Ладзари, 61), Габаррон, Луис Фелипе, Марушич, Катальди (Лейва, 51), Милинкович-Савич, Башич (Луис Альберто, 51), Дзакканьи, Иммобиле (Моро, 68), Фелипе Андерсон (Педро, 51).

Команда Стефано Пиоли вышла в полуфинал Кубка Италии, где встретиться с Интером, который ранее победил Рому (2:0).