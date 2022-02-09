Милан – Лацио: онлайн-трансляция матча Кубка Италии

Следите в онлайн-режиме за ходом противостояния Милана и Лацио в четвертьфинальном поединке Кубка Италии по футболу – видео, фото, комментарии

Матч Милан – Лацио проходит в среду, 9 февраля, на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Прогноз на матч Милан – Лацио

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КТО ФАВОРИТ

Аналитики дают 65 процентов на выход в полуфинал Милана, 35 процентов – на попадание в следующий раунд Лацио.

Котировки на результат: 1.92 – 3.70 – 4.10

Котировки Parimatch на проход: 1.49 – 2.75

От Чиро Иммобиле (слева) и Оливье Жиру (справа) ожидается много голов / Фото: Getty Images, REUTERS

ГДЕ СМОТРЕТЬ МИЛАН – ЛАЦИО

В прямом эфире четвертьфинал Кубка Италии Милан – Лацио в среду, 9 февраля, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 1". Также трансляция доступна на сервисе OLL.TV.

ВСЕ ПАРЫ 1/4 КУБКА ИТАЛИИ

Интер – Рома – 2:0 (8 февраля)

(8 февраля) Милан – Лацио – 9 февраля

Ювентус – Сассуоло – 10 февраля

Аталанта – Фиорентина – 10 февраля

1/2 ФИНАЛА (2 МАРТА – 20 АПРЕЛЯ)

Ювентус/Сассуоло – Аталанта/Фиорентина

Милан/Лацио – Интер

ФИНАЛ – 11 МАЯ

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