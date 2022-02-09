Милан – Лацио: онлайн-трансляция матча Кубка Италии

Матч Милан – Лацио проходит в среду, 9 февраля, на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Прогноз на матч Милан – Лацио
КТО ФАВОРИТ
Аналитики дают 65 процентов на выход в полуфинал Милана, 35 процентов – на попадание в следующий раунд Лацио.
Котировки на результат: 1.92 – 3.70 – 4.10
Котировки Parimatch на проход: 1.49 – 2.75
ГДЕ СМОТРЕТЬ МИЛАН – ЛАЦИО
В прямом эфире четвертьфинал Кубка Италии Милан – Лацио в среду, 9 февраля, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 1". Также трансляция доступна на сервисе OLL.TV.
ВСЕ ПАРЫ 1/4 КУБКА ИТАЛИИ
- Интер – Рома – 2:0 (8 февраля)
- Милан – Лацио – 9 февраля
- Ювентус – Сассуоло – 10 февраля
- Аталанта – Фиорентина – 10 февраля
1/2 ФИНАЛА (2 МАРТА – 20 АПРЕЛЯ)
- Ювентус/Сассуоло – Аталанта/Фиорентина
- Милан/Лацио – Интер
ФИНАЛ – 11 МАЯ
Смотрите, как накануне Интер обыграл Рому 2:0