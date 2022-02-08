Интер – Рома: онлайн-трансляция матча Кубка Италии

Матч Интер – Рома проходит во вторник, 8 февраля, на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Прогноз на матч Интер – Рома
КТО ФАВОРИТ
Аналитики дают 73 процента на выход в полуфинал Интера, 27 процентов – на попадание в слудеющий раунд Ромы Жозе Моуринью, в свое время с Интером выигравшего Лигу чемпионов.
Котировки на результат: 1.61 – 4.40 – 5.20
Котировки Parimatch на проход: 1.33 – 3.55
ГДЕ СМОТРЕТЬ ИНТЕР – РОМА
В прямом эфире четвертьфинал Кубка Италии Интер – Рома во вторник, 8 февраля, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 1". Также трансляция доступна на сервисе OLL.TV.
ВСЕ ПАРЫ 1/4 КУБКА ИТАЛИИ
- Интер – Рома – 8 февраля
- Милан – Лацио – 9 февраля
- Ювентус – Сассуоло – 10 февраля
- Аталанта – Фиорентина – 10 февраля
1/2 ФИНАЛА (2 МАРТА – 20 АПРЕЛЯ)
- Ювентус/Сассуоло – Аталанта/Фиорентина
- Милан/Лацио – Интер/Рома
ФИНАЛ – 11 МАЯ
Смотрите, как как Интер на днях проиграл Милану 1:2