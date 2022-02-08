Интер – Рома: онлайн-трансляция матча Кубка Италии

Следите в онлайн-режиме за ходом противостояния Интера и Ромы в первом четвертьфинале Кубка Италии по футболу – видео, фото, комментарии

Матч Интер – Рома проходит во вторник, 8 февраля, на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Прогноз на матч Интер – Рома

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КТО ФАВОРИТ

Аналитики дают 73 процента на выход в полуфинал Интера, 27 процентов – на попадание в слудеющий раунд Ромы Жозе Моуринью, в свое время с Интером выигравшего Лигу чемпионов.

Котировки на результат: 1.61 – 4.40 – 5.20

Котировки Parimatch на проход: 1.33 – 3.55

Жозе Моуриньо и его Рома сразятся с действующим чемпионом Италии / Фото: REUTERS

ГДЕ СМОТРЕТЬ ИНТЕР – РОМА

В прямом эфире четвертьфинал Кубка Италии Интер – Рома во вторник, 8 февраля, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 1". Также трансляция доступна на сервисе OLL.TV.

ВСЕ ПАРЫ 1/4 КУБКА ИТАЛИИ

Интер – Рома – 8 февраля

Милан – Лацио – 9 февраля

Ювентус – Сассуоло – 10 февраля

Аталанта – Фиорентина – 10 февраля

1/2 ФИНАЛА (2 МАРТА – 20 АПРЕЛЯ)

Ювентус/Сассуоло – Аталанта/Фиорентина

Милан/Лацио – Интер/Рома

ФИНАЛ – 11 МАЯ

Смотрите, как как Интер на днях проиграл Милану 1:2