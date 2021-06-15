Месси забил шикарный штрафной на Кубке Америки и стал рекордсменом, обойдя Батистуту

Знаменитый аргентинский футболист отличился голом в матче со сборной Чили в стартовом туре, но его команда не смогла удержать победу

Лионель Месси, сборная Аргентины / Фото: Reuters

Минувшей ночью в Бразилии завершился первый тур Кубка Америки. Сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси ограничилась ничьей с Чили – 1:1, но могла и вовсе проиграть. Однако капитан отличился красивым голом и еще раз вошел в историю.

Тем временем Роналду разозлился на колу и рассмешил Сеть.

На 33-й минуте Лео со штрафного своей коронной левой ногой послал мяч прямо в "девятку". Правда, во втором тайме все изменилось. Рефери назначил 11-метровый в ворота аргентинской команды после просмотра эпизода с помощью VAR. Звездный Артуро Видаль на 57-й минуте "выстрелил" во вратаря, мяч срикошетил в перекладину, лишь потом в сетку его добил Эдуардо Варгас. У соперников были шансы изменить счет, но все завершилось мировой. Смотрите обзор матча Аргентина – Чили:

Кстати, Лионель стал рекордсменом сборной Аргентины по голам в официальных матчах: он отличился 39-й раз и обошел Габриэля Батистуту. Всего же у него 73 гола в 145 встречах.

Недавно Месси получил невероятное предложение, которое перебивает все другие.

Также в группе А команда Парагвая обыграла Боливию – 3:1. Еще в этом квинтете выступает Уругвай. В группе В бразильцы расправились с венесуэльцами (3:0), колумбийцы одолели эквадорцев – 1:0. Пятая сборная в этой когорте – Перу.

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