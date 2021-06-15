15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Месси забил шикарный штрафной на Кубке Америки и стал рекордсменом, обойдя Батистуту

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
15 июня, 08:38
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Знаменитый аргентинский футболист отличился голом в матче со сборной Чили в стартовом туре, но его команда не смогла удержать победу
Лионель Месси, сборная Аргентины
Лионель Месси, сборная Аргентины / Фото: Reuters

Минувшей ночью в Бразилии завершился первый тур Кубка Америки. Сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси ограничилась ничьей с Чили – 1:1, но могла и вовсе проиграть. Однако капитан отличился красивым голом и еще раз вошел в историю.

Тем временем Роналду разозлился на колу и рассмешил Сеть.

На 33-й минуте Лео со штрафного своей коронной левой ногой послал мяч прямо в "девятку". Правда, во втором тайме все изменилось. Рефери назначил 11-метровый в ворота аргентинской команды после просмотра эпизода с помощью VAR. Звездный Артуро Видаль на 57-й минуте "выстрелил" во вратаря, мяч срикошетил в перекладину, лишь потом в сетку его добил Эдуардо Варгас. У соперников были шансы изменить счет, но все завершилось мировой. Смотрите обзор матча Аргентина – Чили:

Кстати, Лионель стал рекордсменом сборной Аргентины по голам в официальных матчах: он отличился 39-й раз и обошел Габриэля Батистуту. Всего же у него 73 гола в 145 встречах.

Недавно Месси получил невероятное предложение, которое перебивает все другие.

Также в группе А команда Парагвая обыграла Боливию – 3:1. Еще в этом квинтете выступает Уругвай. В группе В бразильцы расправились с венесуэльцами (3:0), колумбийцы одолели эквадорцев – 1:0. Пятая сборная в этой когорте – Перу.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
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Все таблицы Евро
Вторник, 15 июня
19:00
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Среда, 16 июня
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