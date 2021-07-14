Месси согласился на сумасшедшее понижение зарплаты, чтобы остаться в Барселоне

Аргентинский футболист останется в Барселоне еще на пять лет. Лионель согласился на понижение зарплаты, понимая, в какой ситуации находится его родная команда

Лионель Месси продлит контракт с Барселоной / Фото: Reuters

Барселона и Лионель Месси договорились о новом контракте. Новое соглашение будет рассчитано на пять лет и имеет существенное изменение по сравнению со старым соглашением.

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По информации Sport.es, Месси согласился на 50-процентное понижение зарплаты в Барселоне, понимая тяжелое финансовое положение каталонского клуба. Согласно предыдущему контракту, аргентинец зарабатывал 138 миллионов евро за сезон – в эту сумму входили фиксированная зарплата и различные бонусы.

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Ранее говорилось, что из-за долгов и потолка зарплат клуб не сможет себе позволить продлить отношения с Лео. Однако позже Ла Лига позволила каталонцам зарегистрировать Лионеля.