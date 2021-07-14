Мессі погодився на шалене зниження зарплати, щоб залишитися в Барселоні

Аргентинський футболіст залишиться в Барселоні ще на п'ять років. Ліонель погодився на зниження зарплати, розуміючи, в якій ситуації перебуває його рідна команда

Ліонель Мессі продовжить контракт з Барселоною / Фото: Reuters

Барселона і Ліонель Мессі домовилися про новий контракт. Нова угода буде розрахована на п'ять років і має істотну зміну порівняно зі старою угодою.

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За інформацією Sport.es, Мессі погодився на 50-відсоткове зниження зарплати в Барселоні, розуміючи важке фінансове становище каталонського клубу. Згідно з попереднім контрактом, аргентинець заробляв 138 мільйонів євро за сезон – в цю суму входили фіксована зарплата і різні бонуси.

Раніше йшлося про те, що через борги і стелю зарплат клуб не зможе собі дозволити продовжити відносини з Лео. Однак пізніше Ла Ліга дозволила каталонцям зареєструвати Ліонеля.