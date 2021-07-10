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Месси остается в Барселоне! Ла Лига разрешила

Олег Люлька Олег Люлька
10 июля, 22:48
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Организация, занимающаяся проведением чемпионата Испании по футболу, позволила каталонцам зарегистрировать Лионеля. О продлении контракта объявят в ближайшие дни
Лионель Месси никуда не уходит
Лионель Месси никуда не уходит / Фото: Reuters

Барселона получила юридическую возможность продлить контракт с аргентинским форвардом Лионелем Месси.

Об этом сообщает AS.

Вопросы, связанные с потолком зарплат, были улажены. Ла Лига, занимающаяся проведением чемпионата Испании, разрешила каталонскому клубу зарегистрировать Месси.

Отмечается, что Лионель поручил вести переговоры отцу, чтобы не отвлекаться от Кубка Америки. Хорхе Месси уже обо всем договорился с президентом Барселоны Жоаном Лапортой. О заключении соглашения между клубом и 34-летним игроком будет объявлено в ближайшие дни.

Правда, ПСЖ по-прежнему надеется убедить Месси и его отца в привлекательности варианта с продолжением карьеры в Париже, однако вероятность того, что это произойдет, ничтожна.

Фото: REUTERS/Albert Gea
Фото: REUTERS/Albert Gea

Ранее мы писали, что Барселона продлит контракт с Месси с помощью порносайта. Сервис для взрослых предложил каталонцам 10 миллионов долларов для подписания нового соглашения с Лионелем взамен на право стать стриминговым партнером клуба.

Также мы писали, что никто иной как безработный Месси – главный претендент на "Золотой мяч".

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