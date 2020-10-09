Месси и Суарес забили в отборе на ЧМ-2022 и догнали по голам Роналдо (видео)

Аргентинец и уругваец помогли своим сборным победить в отборочном турнире чемпионата мира

Минувшей ночью в Южной Америке начался отборочный турнир чемпионата мира 2022 года. В первый день состоялось три матча с участием хорошо знакомых в Европе футболистов. Тем временем, состоялись и стыковые матчи отбора Евро-2020, в которых определяется третий соперник по группе сборной Украины.

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В Буэнос-Айресе сборная Аргентины скромно обыграла Эквадор – 1:0. Единственный мяч с пенальти на 13-й минуте забил Лионель Месси.

Капитан и сборной, и "Барселоны" отыграл весь поединок. Смотрите обзор встречи:

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В это же время команда Уругвая обыграла на своем поле чилийцев со счетом 2:1. Счет открыл, также с 11-метрового, уже бывший партнер Месси по "Барсе" Луис Суарес.

Во втором тайме Алексис Санчес из "Интера" равновесие восстановил, но удар Максимилиано Лопеса из "Валенсии" принес три очка Уругваю. Вашему вниманию – обзор матча.

Интересно, что Месси и Суарес забили по 39-му мячу за сборную, догнав по этому показателю знаменитого бразильского "Зубастика" Роналдо. Это – рекорд для Южной Америки.

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Смотрите, как Суарес забивал за "Барселону" в Лиге чемпионов:

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