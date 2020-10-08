Дом Роналду ограбили, когда в нем находились родные футболиста

В дом нападающего сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду на Мадейре забрался вор. Грабитель воспользовался промашкой охранника, который забыл закрыть гараж. Об этом сообщает португальское издание Diario de Noticias de Madeira.

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Преступник постарался как можно быстрее собрать все ценные вещи в помещении на одном из этажей. Среди них была и футболка "Ювентуса" с автографом, стоимостью 200 евро. Вор действовал профессионально и тихо скрылся с места преступления, однако попал на камеры наблюдения и уже задержан полицией.

Самое интересное, что во время ограбления на вилле находились родственники Роналду. Но ничего не услышали, так как здание состоит из семи этажей! Полицию вызвали только тогда, когда родня спустилась на обчищенный преступником этаж. Сам Роналду в это время находился в расположении сборной Португалии.

Ранее мы также сообщали, что вооруженные грабители залезли в особняк к звезде английского футбола, когда тот был дома.

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