Мбаппе спас от позора чемпионов мира в матче Лиги наций (видео)

Сборная Франции не может одержать победу уже в третьем матче подряд. Очередная осечка команды Дешама произошла в Австрии

Килиан Мбаппе сравнял счет в матче за семь минут до конца встречи / Фото: Reuters

10 июня состоялись матчи третьего тура Лиги наций. В центральном матче встречались действующие чемпионы мира французы и сборная Австрии.

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Команда Дидье Дешама набрала всего одно очко в первых двух поединках турнира и поставила под вопрос свой проход в "финал четырех". После поражения от Дании и ничьей с Хорватией, французы были близки к провалу в матче с Австрией.

Спас от позора чемпионов мира форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Звездный нападающий начал матч со скамейки запасных и появился на поле в середине второго тайма, когда французы проигрывали 0:1.

На 83-й минуте матча Мбаппе воспользовался грамотным пасом вразрез от Кристофера Нкунку и переправил мяч выше вратаря точно в левый верхний угол. 1:1.

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Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

В другом матче группы хорваты обыграли на выезде Данию 1:0. Гол на счету одноклубника Руслана Малиновского Пашалича.

Лига наций. Группа А1

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Австрия – Франция – 1:1

Голы: Вайманн, 37 – Мбаппе, 83

Дания – Хорватия – 0:1

Гол: Пашалич, 69

ОБЗОР МАТЧА АВСТРИЯ – ФРАНЦИЯ

Лига наций B

Албания – Израиль – 1:2

Лига наций C

Азербайджан – Словакия – 0:1

Беларусь – Казахстан – 1:1

Лига наций D

Молдова – Латвия – 2:4

Андорра – Лихтенштейн – 2:1