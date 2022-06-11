Мбаппе спас от позора чемпионов мира в матче Лиги наций (видео)

10 июня состоялись матчи третьего тура Лиги наций. В центральном матче встречались действующие чемпионы мира французы и сборная Австрии.
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Команда Дидье Дешама набрала всего одно очко в первых двух поединках турнира и поставила под вопрос свой проход в "финал четырех". После поражения от Дании и ничьей с Хорватией, французы были близки к провалу в матче с Австрией.
Спас от позора чемпионов мира форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Звездный нападающий начал матч со скамейки запасных и появился на поле в середине второго тайма, когда французы проигрывали 0:1.
На 83-й минуте матча Мбаппе воспользовался грамотным пасом вразрез от Кристофера Нкунку и переправил мяч выше вратаря точно в левый верхний угол. 1:1.
В другом матче группы хорваты обыграли на выезде Данию 1:0. Гол на счету одноклубника Руслана Малиновского Пашалича.
Лига наций. Группа А1
Австрия – Франция – 1:1
Голы: Вайманн, 37 – Мбаппе, 83
Дания – Хорватия – 0:1
Гол: Пашалич, 69
ОБЗОР МАТЧА АВСТРИЯ – ФРАНЦИЯ
Лига наций B
Албания – Израиль – 1:2
Лига наций C
Азербайджан – Словакия – 0:1
Беларусь – Казахстан – 1:1
Лига наций D
Молдова – Латвия – 2:4
Андорра – Лихтенштейн – 2:1