Мбаппе врятував від ганьби чемпіонів світу у матчі Ліги націй (відео)

10 червня відбулися матчі третього туру Ліги націй. У центральному матчі зустрічалися чинні чемпіони світу французи та збірна Австрії.
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Команда Дідьє Дешама набрала лише одне очко у перших двох поєдинках турніру та поставила під питання свій прохід у "фінал чотирьох". Після поразки від Данії та нічиєї з Хорватією, французи були близькими до провалу в матчі з Австрією.
Врятував від ганьби чемпіонів світу форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе. Зірковий нападник розпочав матч з лави запасних і з'явився на полі у середині другого тайму, коли французи програвали 0:1.
На 83-й хвилині матчу Мбаппе скористався грамотним пасом урозріз від Крістофера Нкунку і переправив м'яч вище воротаря точно у лівий верхній кут. 1:1.
В іншому матчі групи хорвати обіграли на виїзді Данію 1:0. Гол на рахунку одноклубника Руслана Малиновського Пашаліча.
Ліга націй. Група А1
Австрія – Франція – 1:1
Голи: Вайман, 37 – Мбаппе, 83
Данія – Хорватія – 0:1
Гол: Пашаліч, 69
ОГЛЯД МАТЧУ АВСТРІЯ – ФРАНЦІЯ
Ліга націй B
Албанія – Ізраїль – 1:2
Ліга націй C
Азербайджан – Словаччина – 0:1
Білорусь – Казахстан – 1:1
Ліга націй D
Молдова – Латвія – 2:4
Андорра – Ліхтенштейн – 2:1