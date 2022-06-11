Мбаппе врятував від ганьби чемпіонів світу у матчі Ліги націй (відео)

Збірна Франції не може здобути перемогу вже у третьому матчі поспіль. Чергова осічка команди Дешама відбулася в Австрії

Кіліан Мбаппе зрівняв рахунок у матчі за сім хвилин до кінця зустрічі / Фото: Reuters

10 червня відбулися матчі третього туру Ліги націй. У центральному матчі зустрічалися чинні чемпіони світу французи та збірна Австрії.

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Команда Дідьє Дешама набрала лише одне очко у перших двох поєдинках турніру та поставила під питання свій прохід у "фінал чотирьох". Після поразки від Данії та нічиєї з Хорватією, французи були близькими до провалу в матчі з Австрією.

Врятував від ганьби чемпіонів світу форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе. Зірковий нападник розпочав матч з лави запасних і з'явився на полі у середині другого тайму, коли французи програвали 0:1.

На 83-й хвилині матчу Мбаппе скористався грамотним пасом урозріз від Крістофера Нкунку і переправив м'яч вище воротаря точно у лівий верхній кут. 1:1.

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Кіліан Мбаппе / Фото: Reuters

В іншому матчі групи хорвати обіграли на виїзді Данію 1:0. Гол на рахунку одноклубника Руслана Малиновського Пашаліча.

Ліга націй. Група А1

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Австрія – Франція – 1:1

Голи: Вайман, 37 – Мбаппе, 83

Данія – Хорватія – 0:1

Гол: Пашаліч, 69

ОГЛЯД МАТЧУ АВСТРІЯ – ФРАНЦІЯ

Ліга націй B

Албанія – Ізраїль – 1:2

Ліга націй C

Азербайджан – Словаччина – 0:1

Білорусь – Казахстан – 1:1

Ліга націй D

Молдова – Латвія – 2:4

Андорра – Ліхтенштейн – 2:1