"МанСити" без Зинченко прихлопнул "Боруссию" в Лиге чемпионов

Британцы забили два гола в гостевом матче

"Манчестер Сити" уже одной ногой в четвертьфинале Лиги чемпионов. Английский клуб удачно сыграл в номинально гостевом матче против менхенгладбахской "Боруссии". Из-за карантина поединок состоялся не в Германии, а в Будапеште. Мы вели онлайн-трансляцию матча "Боруссия" – "МанСити".

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В каждом из таймов британцы забили по голу. На 29-й минуте Канселу здорово сыграл на фланге, немного сместился в центр и выполнил заброс на дальнюю штангу, откуда точно пробил головой Бернардо Силва!

А после перерыва снова Канселу выполнил заброс на дальнюю штангу, откуда скидку в центр сделал Бернардо Силва, Габриэл Жезус набежал и точно пробил с ближней дистанции!

Украинский полузащитник "МанСити" Александр Зинченко за победой своих одноклубников наблюдал со скамейки запасных.

"Боруссия" М – "Манчестер Сити" – 0:2

Голы: Силва (29), Жезус (65)

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Ответная встреча состоится 16 марта в Манчестере.

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Обзор матча "Боруссия" М – "Манчестер Сити":

БЕРНАРДО СИЛВА! Манчестер Сити открывает счет! Канселу здорово сыграл на фланге, немного сместился в центр и выполнил заброс на дальнюю штангу, откуда точно пробил головой Бернардо Силва!

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