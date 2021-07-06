6 июля 64’
Италия 1
Испания 0
7 июля 22:00
Англия --
Дания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
14 июля 12:00
Динамо --
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Мальтийская Моста выиграла первый матч в истории Лиги конференций

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
6 июля, 22:38
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Моста обыграла Спартак из Трнавы в первом матче в истории Лиги конференций Европы. Это новый еврокубковый турнир, который стартовал с этого сезона
Историческое фото Мосты
Историческое фото Мосты

Футбольный клуб Моста за свою 86-летнюю историю не может похвастаться большими успехами. Клуб никогда не становился чемпионом Мальты, не выигрывал национальный кубок. В прошлом сезоне занял лишь шестое место, а в еврокубки попал благодаря бану от УЕФА для двух мальтийских клубов.

Чем же примечательна эта команда? Сегодня Моста вошла в историю еврокубков. Для начала мальтийцы поставили начало матча со Спартаком из Трнавы на пять минут быстрее конкурентов – на 18:25. Таких образом, матч Моста – Спартак стал первым в истории Лиги конференций. Это новый еврокубок, который УЕФА учредил с нынешнего сезона.

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Далее, первый гол в истории Лиги конференций забил нигерийский форвард Мосты Эво Крайст Эмеме.

И первую победу в истории Лиги конференций одержала Моста. Мальтийцы сенсационно обыграли бронзового призера чемпионата Словакии – 3:2.

Напомним, что Украину в Лиге конференций будут представлять два клуба. Ворскла встретится с победителем противостояния Ноа (Армения) – КуПС (Финляндия). Ворскла первую игру проведет на выезде 22 июля. Через неделю поединок пройдет в Полтаве.

А Колос начнет выступление с третьего отборочного раунда. И соперника своего узнает 19 июля.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Вторник, 6 июля
1:0 (64’)
Смотри на: Трансляция
Среда, 7 июля
22:00
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