16 июня 30’
Финляндия 0
Россия 0
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Первый украинский клуб узнал соперника в еврокубках

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
16 июня, 15:16
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Полтавская Ворскла узнала соперника по второму раунду отбора Лиги конференций. Это будет представитель либо Армении, либо Финляндии
Полтавский клуб первым среди наших сыграет в Лиге конференций
Полтавский клуб первым среди наших сыграет в Лиге конференций / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций. Где первой среди украинских команд в еврокубках стартует полтавская Ворскла.

Читайте также: Результаты жеребьевки Лиги чемпионов: матчи пройдут во время Евро

На этом этапе украинский клуб встретится с победителем противостояния Ноа (Армения) – КуПС (Финляндия). Ворскла первую игру проведет на выезде 22 июля. Через неделю поединок пройдет в Полтаве.

Лига конференций УЕФА – это новый турнир, который будет впервые проведен в этом сезоне. Это третий уровень европейского клубного футбола, после Лиги чемпионов и Лиги Европы. В Лиге конференций в первую очередь будут участвовать команды из низших по рейтингу ассоциаций-членов УЕФА.

Еще один представитель Украины в Лиге конференций – Колос из Ковалевки – начнет выступление с третьего отборочного раунда. А соперника своего узнает 19 июля.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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Все таблицы Евро
Среда, 16 июня
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Четверг, 17 июня
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